Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев направил письмо в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором предложил облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну, что нужно для эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях. Сейчас, по словам министра, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между ведомством и Центробанком.

МВД предложило открыть сотрудникам доступ к банковской тайне Министр внутренних дел предложил ЦБ усилить взаимодействие, чтобы остановить вывод миллиардов из банков.

В пресс-службе ЦБ отметили, что при выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует об этом правоохранительные органы в соответствии с действующим в настоящее время регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов России.

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым, так как факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия», — отмечается в сообщении регулятора.