В банке «Открытие» заработал новый интернет-банк «Открытие-бизнес онлайн» для корпоративных клиентов, следует из релиза финучреждения.

«Удобный интерфейс и поддержка современных браузеров, механизмы импорта, экспорта больших объемов документов, что особенно важно для крупных компаний, мультиплатформенность, возможность работы на Мас OS в просмотровом режиме. Единое окно позволяет бухгалтеру работать без переключений со всеми филиалами и компаниями группы. Новая современная платформа на микросервисной архитектуре позволит делать персональные решения для крупных клиентов в минимальные сроки», — сказано в сообщении.

В интернет-банке реализован широкий набор функций, требующихся корпоративным клиентам для проведения как рублевых, так и валютных трансакций, валютного контроля, размещения денежных средств и управления счетами, заключили в банке.