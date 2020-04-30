Сбербанк ожидает сокращения ВВП России в текущем году на 4,2%, следует из обновленной презентации группы к конференц-звонку по финансовым результатам за I квартал 2020 года.



Прогноз динамики ВВП в 2020 году существенно пересмотрен в сторону понижения по сравнению с февральским прогнозом. Ранее аналитики ожидали роста российской экономики на 1,7% по итогам текущего года.

Прогноз на 2021 год пересмотрен с 2,2% до 3,1% роста, на 2022-й — с 2,2% до 2,0% роста. По прогнозу аналитиков Сбербанка, ключевая ставка к концу 2020 года снизится до 5% годовых, но по результатам 2021 и 2022 годов вернется к значению 5,75%. Предыдущий прогноз предполагал сохранение ключевой ставки на уровне 6% годовых в течение трех лет.

Ключевая ставка к концу года прогнозируется на уровне 5% годовых.

Напомним, Банк России по итогам заседания совета директоров 24 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до исторического минимума — 5,5%. В последний раз ключевая ставка была на этом уровне в 2014 году. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня.

