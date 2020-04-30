Решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сам критерий понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Надеюсь, после (майских) праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет: это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин заявил в четверг, что заражение премьер-министра РФ Михаила Мишустина коронавирусом является сигналом о необходимости отложить популистские разговоры о преодолении проблем, связанных с распространением инфекции.

«Ничего хорошего в этом абсолютно нет. Но это просто сигнал всем нам: давайте мы отложим разговоры какие-то популистские, что у нас все замечательно, что мы тут уже все прошли проблемы и давайте все тут погулять походим. Но чем это закончится? Боюсь, что ничем хорошим», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Собянин отметил, что Мишустин постоянно тестировался на наличие коронавируса и старался избегать лишних контактов. «Тем не менее видите, какой факт мы имеем», — добавил мэр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции сообщил о том, что у него выявлен коронавирус. Исполнение обязанностей главы правительства на период болезни Мишустина российский лидер возложил на первого вице-премьера Андрея Белоусова.