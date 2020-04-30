Рост российского ВВП в марте замедлился до 0,9% в годовом выражении после 2,8% в феврале. Такая оценка Минэкономразвития представлена в материале «Картина деловой активности за I квартал 2020 года» .

«Основное сдерживающее влияние на темпы роста российской экономики в марте оказывало ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры на фоне снижения цен на сырьевые товары и введения карантинных ограничений в странах — торговых партнерах», — говорится в материалах ведомства.

Основной вклад в рост ВВП в марте, по оценке, внесла торговля (вклад в ВВП сохранился на среднем уровне января — февраля — 1 процентный пункт). Положительный вклад в темпы роста ВВП в марте также внес сектор услуг (0,3 п. п.). Вклад промышленного производства и строительства оценивается на околонулевом уровне.

Вместе с тем существенный отрицательный вклад в темпы роста ВВП в марте внес транспортный сектор (минус 0,3 п. п.). В марте был зафиксирован максимальный за последние пять лет спад грузооборота транспорта (минус 7,1%, минус 0,5% в феврале). В МЭР связывают это, в первую очередь, со снижением внешнего спроса на товары российского сырьевого экспорта.

Накануне министерство сообщило о росте ВВП страны в I квартале на 1,8% в годовом выражении.

