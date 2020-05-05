Сотрудники банков перешли с продажи данных клиентов к использованию их в своих преступных целях, например для оформления кредитов и вывода денежных средств, говорится в исследовании российской компании — производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock.

«Недобросовестные сотрудники банков переходят от продажи клиентских данных к их самостоятельному использованию в преступных целях. Они все чаще берут на имя клиентов кредиты, а также выводят деньги с их счетов. По данным DeviceLock, только в первом квартале 2020 года число таких дел превысило их объем за весь 2019 год», — говорится в документе.

По мнению экспертов, причина столь резкого роста популярности так называемых замкнутых схем кроется в усилении контроля за выгрузкой больших объемов данных из корпоративных информационных систем, а также в возможности похитить у клиента значительно больше средств, чем можно получить за продажу данных. Очень большую роль в росте популярности такого рода хищений играет и возможность длительного сокрытия похитителем незаконных операций, особенно по счетам пенсионеров, обращения к которым происходят нечасто.

Так, в марте 2020 года сотрудница московского банка похитила у пожилого клиента более 100 тыс. рублей, воспользовавшись данными для доступа к счету, полученными в процессе консультации. Пенсионер, получив СМС о странном списании средств, обратился в полицию. В Саратове в марте были задержаны сотрудницы банка, которые, имея доступ к персональным данным граждан, мошенническим путем оформили кредиты на двух клиентов без их ведома на общую сумму более 600 тыс. рублей. Еще на пять клиентов они создали заявки, но получить средства им не удалось. В конце апреля в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника банка, который вывел со счета VIP-клиента — пенсионера более 30 млн рублей.

В DeviceLock предполагают, что в условиях пандемии коронавируса рынок ждет резкий рост числа подобных мошенничеств.

«Во-первых, контроль за деятельностью сотрудников банков в настоящее время ослаблен, а, во-вторых, растет количество госпитализаций и смертей пенсионеров, в результате которых их счета временно остаются «бесхозными». При этом противодействие таким хищениям затруднено действующими в большинстве банков требованиями предоставлять претензии по подозрительным операциям по счету только лично в офисе банка, что практически невозможно в условиях карантинных мероприятий. Кроме того, потом они рассматриваются в течение 30 дней», — пишут эксперты.

По мнению основателя и технического директора DeviceLock Ашота Оганесяна, банкам необходимо усилить контроль за операциями по счетам клиентов, совершаемыми сотрудниками кредитных учреждений. «В группу риска должны попасть счета, принадлежащие пожилым вкладчикам, а также счета, по которым операции проводятся редко», — считает он.