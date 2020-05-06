Количество попыток перехода пользователей на мошеннические сайты (скам-ресурсы) выросло примерно в десять раз — почти до 15 млн, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Число скам-ресурсов в I квартале 2020 года выросло вдвое (по сравнению с аналогичным периодом 2019-го): эксперты компании нашли почти 10 тыс. таких страниц.

Скам — мошеннические рассылки и объявления, в которых пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в голосовании. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». Также пользователь рискует сохранностью своей платежной информации, если вводил данные карты. Если бы каждая заблокированная попытка перехода на скамерскую страницу повлекла за собой обман хотя бы одного пользователя, то потенциальная сумма ущерба в I квартале 2020 года могла превысить 3 млрд рублей.

Наиболее привлекательные для мошенников категории — банки, пенсионные фонды, селебрити, государственные лотереи. Так, в I квартале 2020 года только «Лаборатория Касперского» обнаружила 219 псевдолотерейных мошеннических ресурсов.