Внешфинбанк понизил ставки по вкладам.

Доходность депозита «Стабильность» (от 5 тыс. рублей на 92, 182, 350 дней) составит 4,7—4,9% (ранее — 5,2—5,4%), вкладов «Надежный» (от 1 тыс. рублей на 32 дня) — 4,5% (вместо 5%), «Валютный» (от 300 долларов на 185 дней) — 0,2% (до этого — 1%), а депозита «Приоритет» (от 1,5 млн рублей на 92 дня) — 5,25% годовых (прежде — 5,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Оптимальный» (от 10 тыс. рублей на 350 дней) привлекается под 4,6% годовых (ранее — под 5,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Надежный», «Оптимальный» и «Приоритет».