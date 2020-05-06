Клиенты банка «Возрождение» получили возможность оформить ипотеку с господдержкой по ставке от 5,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Дополнительно снизить на 0,5% льготную ставку от 6%, действующую в рамках новой государственной программы льготной ипотеки на новостройки, позволяет активное использование заемщиком дебетовой карты банка #Непростокарта», — говорится в релизе.

По условиям программы, максимальная сумма кредита на покупку квартиры в новостройках гражданами РФ составляет 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн — для других регионов страны.

Первоначальный взнос по кредиту должен составлять не менее 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 30 лет. Ставка действует в течение всего срока кредита.

Льготная программа ипотеки будет действовать до 1 ноября 2020 года.