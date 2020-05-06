Второй телефонный опрос населения, который провело 16—24 апреля ООО «инФОМ» по заказу Банка России, не зафиксировал значимых изменений в оценках текущего и будущего роста цен. Респонденты все так же говорят, что текущий рост цен ускорился по сравнению с наблюдаемым в начале года и продолжит ускоряться в ближайший месяц, однако в условиях снижения курсовой волатильности оценки масштаба ускорения инфляции не изменились по сравнению с первой половиной апреля, сообщают в Центробанке.

Из статистически значимых отклонений регулятор обращает внимание на увеличение на 4 процентных пункта доли респондентов, заметивших рост цен на большинство продуктов, товаров и услуг (35%), однако это небольшое изменение не повлияло на остальные оценки и ожидания. Можно осторожно предположить, что инфляционные ожидания (как и оценки) после определенного роста в конце марта — начале апреля к концу текущего месяца стабилизировались, указано в обзоре.

Среди наиболее сильно подорожавших товаров респонденты вновь отметили продукты длительного хранения (крупы, сахар, макароны), а также фрукты и овощи, темп роста цен на которые замедлился, но остался повышенным во второй половине апреля.

Проведенный опрос выявил ухудшение оценок материального положения россиян во второй половине апреля. Так, на 6 п. п. выросла доля респондентов, сообщающих об ухудшении своего материального положения (42%), и одновременно на 4 п. п. (до 55%) сократилась доля говоривших о его неизменности. Основная причина ухудшения материального положения — уменьшение доходов на фоне роста расходов и/или потери работы кем-то из членов семьи.

При этом чуть менее напряженными стали ожидания изменения материального положения семьи через месяц, однако это, по всей вероятности, произошло из-за общего снижения базового уровня, с которым производится сравнение. Ожидания изменения материального положения через год остались практически неизменными.

Доля респондентов, отмечающих рост расходов, во втором опросе осталась практически неизменной — 53%. В числе причин увеличения расходов респонденты стали чаще называть рост цен (33%, на 3 п. п. больше, чем в первом опросе) и необходимость тратить больше из-за постоянного нахождения дома (9%, на 4 п. п. больше).

ЦБ на фоне мер самоизоляции опросил граждан о настроениях и ценовых ожиданиях по телефону Плохое положение у предпринимателей и самозанятых: 41% уже полностью остановили свой бизнес или работу, еще 33% потеряли в доходах.

Существенно снизилось потребление: доля сообщивших о сокращении расходов и отказе от привычных товаров и услуг выросла с 28% в первом опросе до 44%. Сильнее всего сокращали расходы на привычные траты те, у кого серьезно ухудшилось материальное положении (69%). Чаще всего среди товаров и услуг, расходы на которые пришлось уменьшить, назывались продукты питания (31%, рост на 11 п. п. по сравнению с первым опросом), в том числе овощи и фрукты (10%, рост на 6 п. п.), мясо и птица (9%, рост на 4 п. п.); обе эти категории стали чаще упоминаться и в числе подорожавших в последние две недели товаров. Сокращали расходы на непродовольственные товары 12% опрошенных: рост этой группы на 6 п. п. в основном обусловлен увеличением на 5 п. п. доли называвших одежду и обувь (8%), основные значимые факторы — снижение доходов и изменение образа жизни.

Как показал опрос, 15% россиян за последние две недели брали в долг, еще 5% обращались за кредитом, 1% — за микрокредитом. У 47% в семье есть какой-либо невыплаченный кредит. Суммарно треть заемщиков (16% от всех опрошенных) попадают в группу риска из-за существенного снижения или полной потери доходов у плательщиков кредита.

Почти каждому четвертому приходится тратить сбережения на покрытие текущих расходов (23%); 4% тратили сбережения на дорогие покупки и крупные расходы. 5% респондентов заявили, что лишились всех своих сбережений за последние две недели. Финансовую «подушку безопасности» (сбережения, которых хватило бы на три месяца и более в случае полной потери семейного дохода) имеют 24% опрошенных.

Ситуация с занятостью, судя по результатам второй волны опроса, немного ухудшилась. Во втором опросе сократилась доля работающих по найму и одновременно несколько выросла доля тех, кто называет себя безработным. Кроме того, выросла доля россиян, которые утверждают, что в их окружении многие (пять человек и более) потеряли работу; 5% опрошенных потеряли работу в последние два месяца. У работающих по найму (особенно на частных предприятиях) к концу апреля также произошли некоторые изменения, свидетельствующие об ухудшении ситуации: респонденты стали чаще говорить об уменьшении зарплат и других выплат и реже — об уходе в оплачиваемый отпуск. Самозанятые, оценивая текущую ситуацию, чаще всего говорили о сокращении доходов от своей деятельности (42%), а также о ее прекращении (36%). Самые распространенные прогнозы — сокращение доходов (30%) либо их фиксация на текущем уровне (29%).

