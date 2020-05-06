В Архангельской области в суд направлено уголовное дело в отношении бывших сотрудников банка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших работников кредитно-кассового офиса «Архангельск-Воскресенский» Альфа-Банка. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 183 Уголовного кодекса РФ, то есть в незаконных получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

По версии следствия, в период с декабря 2018 года по март 2019 года злоумышленники допустили разглашение информации, составляющей банковскую тайну, о счетах ряда клиентов банка и остатках денежных средств на них. За совершение этих действий они получили денежное вознаграждение в размере по 62,5 тыс. рублей каждый.

Указанные сведения в дальнейшем были использованы для изготовления паспортов вкладчиков и открытия банковских карт, при помощи которых со счетов трех клиентов банка были похищены денежные средства на общую сумму более 8,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.



В отношении лиц, совершивших хищение денежных средств, возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.