Рост объема кредитования в России замедлится до 3—8% по итогам 2020 года, при этом замедление будет происходить за счет требований к населению, следует из доклада о денежно-кредитной политике , опубликованного Центробанком в среду.

В ЦБ напоминают, что в январе — феврале рост требований банковской системы к экономике оставался умеренным. В марте было отмечено значительное увеличение спроса на кредит со стороны как населения, так и корпораций. В течение остального периода 2020 года, как полагают в ЦБ, динамика кредита будет определяться ожиданиями относительно скорости восстановления экономики, оценкой банками последствий экономического спада для финансового положения заемщиков, воздействием на кредитную активность регуляторных послаблений и иных мер правительства и Банка России, а также влиянием решений регулятора о смягчении денежно-кредитной политики на денежно-кредитные условия.

«Банк России ожидает, что по итогам 2020 года рост требований банковской системы к экономике замедлится до 3—8%. Требования к организациям вырастут на 4—9%, что близко к итогам 2019 года. Сокращение инвестиций будет сдерживать спрос на корпоративный кредит, но сокращение денежного потока увеличит потребность предприятий в финансировании текущей деятельности. В то же время рост требований к населению сильно замедлится и сложится в этом году вблизи нуля при сохранении роста ипотеки и снижении потребительского кредитования и других форм кредита населению. В последующие годы рост требований к населению вновь будут опережать рост требований к организациям», — отмечается в докладе.



Там также говорится, что рост денежной массы будет дополнительно поддержан операциями бюджетного сектора и на всем прогнозном горизонте сложится на уровне 6—11% в год, что близко к фактическому значению за 2019 год.