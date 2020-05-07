По льготной программе выдачи ипотеки под 6,5% на жилье в новостройках будет выдано порядка 240 тыс. кредитов на 740 млрд рублей, работать с программой будут 30—35 российских банков, заявил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Президент России Владимир Путин 16 апреля анонсировал специальную льготную программу ипотеки со ставкой 6,5% на покупку стандартного жилья в новостройках — все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Льготную ипотеку можно будет взять до 1 ноября, а процентная ставка сохраняется на весь срок кредита.

В среду исполняющий обязанности главы Минстроя Никита Стасишин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что банками по программе льготной ипотеки под 6,5% было одобрено порядка 11 тыс. заявок, уже выдано порядка 2 тыс. кредитов на 6 млрд рублей.

По словам Мутко, банки, желающие работать по программе, должны предоставить свои заявки до 15 мая. «Пятнадцать банков уже определились, где-то еще 14 банков мы ожидаем. Думаю, 30—35 банков в этой программе льготной будет, всю Россию они должны покрыть», — сказал Мутко в ходе онлайн-встречи с представителями ассоциации «Нострой» и Минстроя России.

По его словам, за время работы программы предположительно гражданам будет выдано порядка 240 тыс. ипотечных кредитов. «Мы рассчитываем, что по льготной ипотеке сумма выдачи составит 740 миллиардов рублей, это где-то 240 тысяч кредитов», — сообщил Мутко.

Спрос на ипотеку по итогам апреля падал на 30—35%, проинформировал он, но «с включением льготной программы мы видим резкий всплеск».