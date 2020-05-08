В Трудовой кодекс предлагают внести поправки, регулирующие нормированность рабочего дня на удаленной работе: его продолжительность, согласно документу, не должна превышать восьми часов, как и стандартное трудовое время. Об этом пишут «Известия» . Поправки готовит фракция «Единая Россия», сообщил один из авторов, первый зампред партии Андрей Исаев. По его словам, многие работодатели сегодня считают, что удаленная работа — это привилегия для сотрудников, и они вправе давать им поручения в любое время дня и ночи. Однако дистанционный трудовой день, так же как и в офисе или на предприятии, не должен длиться более восьми часов, а если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные. Также если сегодня Трудовой кодекс исполнять буквально, то работнику, чтобы подписать те или иные документы, обязательно нужно прибыть в офис, но это нивелирует само понятие об удаленной работе, пояснил Исаев.

В Минтруде заявили, что допускают пересмотр законодательства в сфере удаленной работы. В ведомстве отметили, что введение новых законодательных норм потребует тщательного обсуждения и проработки. По словам представителей фракций Госдумы, инициативу вполне можно поддержать. Если бизнес намерен платить за удаленную работу меньше, потому что она кажется легче, то, конечно, изменения в Трудовой кодекс необходимо поддержать. «Удаленка» значительно экономит затраты работодателей, в том числе на аренде помещений и электричестве, отметили представители фракций.

Поправки поддерживает председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, основное нарушение на «удаленке» — это когда человек работает круглые сутки. Ему постоянно звонят или пишут сообщения, на которые он должен отвечать. Чтобы права трудящихся были защищены, эта часть Трудового кодекса нуждается в пересмотре, подчеркнул Шмаков.

Бизнесу предложили следить за сотрудниками на «удаленке» Программа-агент будет отслеживать действия сотрудника и события на его компьютере, сможет контролировать рабочий график.

Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что пока массовых нарушений прав трудящихся на удаленной работе он не заметил, но тоже поддержал бы эту инициативу. В этих условиях должна быть урегулирована и возможность более быстрого расторжения трудовых договоров — в течение двух недель, а не двух месяцев — и с обязательной выплатой двухмесячного пакета, пояснил он. По мнению Калинина, это тоже бы защитило права трудящихся, так как сегодня за время увольнения работника фирма может обанкротиться, и тогда сотрудник вообще не получит никакой компенсации.