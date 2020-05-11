Президент России Владимир Путин считает необходимым запустить с 1 июня новую кредитную программу поддержки занятости.



«Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости», — заявил глава государства на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке.

По его словам, «воспользоваться этой программой смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО». Президент подчеркнул, что «потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест».

Глава государства отметил, что кредиты на сохранение рабочих мест можно будет не возвращать, если заемщик сохранит занятость.

Путин также потребовал исключить создание фиктивных рабочих мест для незаконного получения мер господдержки.

Кроме того, глава государства поручил правительству составить программу действий по стабилизации рынка труда.

«По последним данным, число официально зарегистрированных безработных в России достигло 1 миллиона 400 тысяч, это в два раза выше уровня начала апреля, ситуация не простая и требует комплексных действий по стабилизации рынка труда, по поддержке потерявших работу», — заявил президент.

«Прошу правительство подготовить такие решения, обсудим их на отдельном совещании до конца мая», — указал Путин.