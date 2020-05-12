Первый Инвестиционный Банк снизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Ритм жизни» (от 10 тыс. рублей на 367 дней) составит 4,6% годовых (вместо 5%). Возможны дополнительные взносы и расходные операции. При досрочном расторжении договора с 31-го дня проценты не пересчитываются.

«Закон сохранения» от 50 тыс. рублей на 367 дней оформляется под 5,1% (ранее — под 5,8%), от 100 тыс. рублей на 730 дней — под 5% годовых (вместо 5,7%). Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Проценты по обоим вкладам выплачиваются ежемесячно на текущий счет.