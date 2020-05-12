Пособие в 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет стало самой востребованной мерой господдержки в условиях эпидемии COVID-19. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом «стопкоронавирус.рф» в социальных сетях и мессенджерах.
Респондентам задали вопрос о том, какими мерами поддержки они уже смогли воспользоваться. На выбор предлагалось несколько вариантов ответа:
- пособие в 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет;
- кредитные каникулы;
- больничный для работника на карантине;
- больничный для работника старше 65 лет;
- пособие по безработице в максимальном размере;
- поиск работы через центры занятости;
- заочное оформление/продление инвалидности;
- продление сроков действия документов онлайн;
- возврат средств за неосуществленную поездку.
Пособие в 5 тыс. рублей, которое выплачивается в апреле — июне на ребенка в возрасте до трех лет, получили 32—50% опрошенных (в зависимости от площадки, где голосовали пользователи). Возврат средств за неосуществленную турпоездку организовали от 17% до 24% респондентов, продлили сроки документов через онлайн-сервисы 11—16%, получили пособия по безработице в максимальном размере 7—12%.
Опрос проводился 11—12 мая в группе «стопкоронавирус.рф» в сети «ВКонтакте», а также в канале Telegram. В нем приняли участие свыше 5,3 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин 11 мая заявил в ходе обращения к россиянам, что меры поддержки семей будут существенно расширены: пособие в 5 тыс. рублей в апреле — июне смогут получить и семьи, которые не имеют права на материнский капитал. Таким образом, эта мера затронет всех детей в возрасте до трех лет.
Кроме того, с 1 июня 2020 года на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначаться единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.
Подать заявление на получение материальной помощи можно удаленно: через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России.