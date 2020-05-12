Пособие в 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет стало самой востребованной мерой господдержки в условиях эпидемии COVID-19. Таковы результаты опроса , проведенного сайтом «стопкоронавирус.рф» в социальных сетях и мессенджерах.

Респондентам задали вопрос о том, какими мерами поддержки они уже смогли воспользоваться. На выбор предлагалось несколько вариантов ответа:

пособие в 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до трех лет;

кредитные каникулы;

больничный для работника на карантине;

больничный для работника старше 65 лет;

пособие по безработице в максимальном размере;

поиск работы через центры занятости;

заочное оформление/продление инвалидности;

продление сроков действия документов онлайн;

возврат средств за неосуществленную поездку.

Пособие в 5 тыс. рублей, которое выплачивается в апреле — июне на ребенка в возрасте до трех лет, получили 32—50% опрошенных (в зависимости от площадки, где голосовали пользователи). Возврат средств за неосуществленную турпоездку организовали от 17% до 24% респондентов, продлили сроки документов через онлайн-сервисы 11—16%, получили пособия по безработице в максимальном размере 7—12%.

Опрос проводился 11—12 мая в группе «стопкоронавирус.рф» в сети «ВКонтакте», а также в канале Telegram. В нем приняли участие свыше 5,3 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 11 мая заявил в ходе обращения к россиянам, что меры поддержки семей будут существенно расширены: пособие в 5 тыс. рублей в апреле — июне смогут получить и семьи, которые не имеют права на материнский капитал. Таким образом, эта мера затронет всех детей в возрасте до трех лет.



Кроме того, с 1 июня 2020 года на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет будет назначаться единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.