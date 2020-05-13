На портале Банки.ру теперь можно оформить полис ОСАГО без диагностической карты.

Для удобства приобретения полисов «автогражданки» Банки.ру снял обязательное требование о внесении сведений о диагностической карте. Теперь при покупке полиса ОСАГО эту опцию можно пропустить. Стоимость полиса с техосмотром и без него не отличается.

«По возможности необходимо оформлять ОСАГО с диагностической картой, чтобы избежать будущих проблем при наступлении страхового случая, — говорит аналитик проекта «Страхование» Банки.ру Александр Блинов. — Если нет возможности приобрести ОСАГО с диагностической картой, то при первой возможности ее необходимо оформить и предоставить данные в страховую компанию».

Отметим, Госдума 12 мая приняла во втором чтении законопроект о реформе ОСАГО с поправкой, которая узаконивает возможность приобретения полиса ОСАГО без диагностической карты с 1 марта до конца сентября нынешнего года. В среду, 13 мая, ожидается третье чтение этого законопроекта.

В начале апреля Центробанк разрешил страховым компаниям временно оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт технического осмотра из-за введенного режима самоизоляции. Решение было вынужденной мерой, поскольку многие пункты техосмотра оказались закрыты на период пандемии. Если же у автомобилиста в это время заканчивается действие полиса обязательного страхования автогражданской ответственности, то он оказывается нарушителем закона. И хотя его вины в этом нет, езда без полиса ОСАГО чревата штрафом. Поэтому в качестве временной меры регулятор позволил страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностической карты.

Регулятор рекомендовал страховым компаниям заключать договоры ОСАГО без диагностических карт Центробанк рекомендовал страховым организациям в условиях ограничительных мер заключать договоры ОСАГО без представления клиентами диагностических карт при условии их последующего представления в течение месяца после снятия ограничений. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по текущей ситуации и стабилизационным мерам, которая проходит онлайн.



Рекомендации ЦБ предусматривают, что автомобилист обязан будет пройти техосмотр застрахованного транспортного средства в течение месяца после снятия ограничительных мер. Чтобы определить дату, от которой отсчитывается месячный срок (в разных регионах снятие режима самоизоляции может происходить не одновременно), автовладельцам придется следить за новостями либо ожидать напоминания от страховой компании.

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) пояснили, что рекомендации ЦБ распространяются только на регионы, в которых проведение техосмотра запрещено местной администрацией. Если станции техосмотра продолжают работать, то заключать договоры ОСАГО без диагностической карты запрещено.

После того как владелец ТС пройдет техосмотр, информация о нем появится в ЕАИСТО. Будут ли применять санкции к автовладельцам, которые приобрели полис по временной схеме, но впоследствии не предоставили страховщикам информацию о прохождении техосмотра, пока в РСА не комментируют. Законом они не предусмотрены, но как будет на практике, никто не знает. Не исключено, что в дальнейшем страховые компании будут менее лояльны к нарушителям и «отыграются» на них при наступлении страхового случая, ведь наличие диагностической карты свидетельствует о соответствии автомобиля обязательным требованиям безопасности. Кроме того, если будет запущена проверка ТО с помощью камер видеонаблюдения, то незаконное отсутствие диагностической карты однозначно приведет к штрафу.