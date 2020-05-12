Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусом.

«Да. Заболел. Лечусь», — сказал Песков РИА Новости. По его словам, он находится в больнице.

Песков сообщил ТАСС, что очно контактировал с главой государства больше месяца назад.

Коронавирус ранее был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится под наблюдением врачей в одном из медучреждений, врачи отмечают положительную динамику его состояния.

