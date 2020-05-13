Кредитный рынок РФ в марте приблизился к рекорду: объем кредитов, выданных физическим лицам, достиг 600 млрд рублей. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как указывают в БКИ, этот объем был превышен только однажды в современной истории — в декабре 2019 года, когда кредиторы старались выполнить свои бизнес-планы и удовлетворить предпраздничный спрос на земные средства и выдали 660 млрд рублей, несмотря на все ужесточения регуляторных требований. В основном превышение в декабре 2019 года было достигнуто за счет рекордного объема выдачи ипотечных кредитов в 215,5 млрд рублей.

В марте 2020 года лидировали в объемах выдачи уже потребительские кредиты — 270 млрд рублей, а ипотека оказалась на втором месте с показателем 180 млрд. Далее со значительным отрывом следуют автокредиты (61 млрд рублей), кредитные карты (49 млрд), POS-кредиты (17 млрд). Микрозаймов выдано на 21 млрд рублей.

Антилидером среди всех видов кредитов являются POS-кредиты, объем выдачи которых вернулся к показателям начала 2016 года после довольно бурного роста во второй половине 2019-го, когда средний объем выдачи составлял 23 млрд рублей в месяц. Выдачи марта 2020 года оказались на 19% ниже аналогичного показателя годом раньше и на 17% меньше среднемесячных выдач прошлого года. В БКИ «Эквифакс» предполагают, что этот сегмент в текущих условиях претерпит наибольшее сокращение объемов кредитования в 2020 году.



Другим антилидером в банковском кредитовании являются кредитные карты, сумма установленных лимитов по которым в марте составила 49 млрд рублей: это на 14,5% ниже аналогичного месяца 2019 года и на 12,5% меньше среднемесячных выдач 2019-го. «Данный вид банковского кредитования по-прежнему остается как наиболее рискованным, так и наименее понятным для многих потребителей, которые кредитную карту используют в качестве «резервного фонда», — комментируют в «Эквифаксе».

Отметим, что, согласно данным нескольких бюро кредитных историй (включая «Эквифакс»), в апреле уровень одобрения по кредитам снизился до исторических минимумов.

