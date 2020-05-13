Кредитный рынок РФ в марте приблизился к рекорду: объем кредитов, выданных физическим лицам, достиг 600 млрд рублей. Об этом сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

Как указывают в БКИ, этот объем был превышен только однажды в современной истории — в декабре 2019 года, когда кредиторы старались выполнить свои бизнес-планы и удовлетворить предпраздничный спрос на земные средства и выдали 660 млрд рублей, несмотря на все ужесточения регуляторных требований. В основном превышение в декабре 2019 года было достигнуто за счет рекордного объема выдачи ипотечных кредитов в 215,5 млрд рублей.

В марте 2020 года лидировали в объемах выдачи уже потребительские кредиты — 270 млрд рублей, а ипотека оказалась на втором месте с показателем 180 млрд. Далее со значительным отрывом следуют автокредиты (61 млрд рублей), кредитные карты (49 млрд), POS-кредиты (17 млрд). Микрозаймов выдано на 21 млрд рублей.

Антилидером среди всех видов кредитов являются POS-кредиты, объем выдачи которых вернулся к показателям начала 2016 года после довольно бурного роста во второй половине 2019-го, когда средний объем выдачи составлял 23 млрд рублей в месяц. Выдачи марта 2020 года оказались на 19% ниже аналогичного показателя годом раньше и на 17% меньше среднемесячных выдач прошлого года. В БКИ «Эквифакс» предполагают, что этот сегмент в текущих условиях претерпит наибольшее сокращение объемов кредитования в 2020 году.

Другим антилидером в банковском кредитовании являются кредитные карты, сумма установленных лимитов по которым в марте составила 49 млрд рублей: это на 14,5% ниже аналогичного месяца 2019 года и на 12,5% меньше среднемесячных выдач 2019-го. «Данный вид банковского кредитования по-прежнему остается как наиболее рискованным, так и наименее понятным для многих потребителей, которые кредитную карту используют в качестве «резервного фонда», — комментируют в «Эквифаксе».

Отметим, что, согласно данным нескольких бюро кредитных историй (включая «Эквифакс»), в апреле уровень одобрения по кредитам снизился до исторических минимумов.

Уровень одобрения по кредитам снизился до исторических минимумов
Уровень одобрения по кредитам снизился до исторических минимумов

Сильнее всего уровень одобрения снизился по необеспеченным кредитам.