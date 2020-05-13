Три российских банка (Сбербанк, ВТБ, Московский Кредитный Банк) и 20 компаний вошли в рейтинг 2 000 крупнейших публичных компаний мира по версии американского журнала Forbes, сообщается на сайте издания.

В список вошли компании из 64 стран, которые издание оценило по четырем показателям: выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Последнюю учитывали по данным на закрытии торгов 30 апреля.

В первой сотне рейтинга оказались всего три компании из России. «Газпром» занял 32-е место c годовой выручкой в 122,6 млрд долларов, прибылью в 22,7 млрд, активами в 331,7 млрд и рыночной стоимостью в 60,8 млрд долларов. «Роснефть» заняла 53-ю строчку (126,9 млрд, 10,9 млрд, 208,5 млрд и 48,1 млрд долларов соответственно), «ЛУКОЙЛ» оказался на 99-й позиции (116,3 млрд, 9,9 млрд, 95,7 млрд и 41,2 млрд долларов).

Если же смотреть первую десятку только по России, в нее также вошли «Сургутнефтегаз» (рыночная стоимость 17,9 млрд долларов), «Новатэк» (42,6 млрд долларов), Сбербанк (59,9 млрд долларов), «Транснефть» (13,4 млрд долларов), «Норникель» (43,8 млрд долларов), ВТБ (6,1 млрд долларов) и «Татнефть» (16,7 млрд долларов).

Вторую десятку открывает компания «Россети» с капитализацией в 3,5 млрд долларов, за ней идут НЛМК (10,4 млрд долларов), «Полюс» (21,8 млрд долларов), «Северсталь» (10,1 млрд долларов), «Интер РАО» (5 млрд долларов), АФК «Система» (1,9 млрд долларов), ММК (6,1 млрд долларов), ретейлер «Магнит» (5,1 млрд долларов), Мосбиржа (3,7 млрд долларов), а также алмазодобытчик «Алроса» (6,2 млрд долларов).

Последние три российских представителя в рейтинге — это крупнейший авиаперевозчик страны «Аэрофлот» (капитализация 1,1 млрд долларов), «Полиметалл» (9,7 млрд долларов) и Московский Кредитный Банк (2,2 млрд долларов).

Рейтинг крупнейших компаний мира Forbes составлен исходя из совокупной оценки выручки, прибыли, активов и рыночной стоимости. Всего в свежем рейтинге насчитывается 588 американских компаний, что на 13 больше, чем в прошлом году. В него также вошли 324 китайские компании, что на 15 больше, чем годом ранее.

