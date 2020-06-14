• На этой неделе в Москве был отменен режим самоизоляции. Жители столицы могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. С 9 июня получили возможность возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. При этом мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей продолжать дистанционную работу; если это возможно, сотрудники должны оставаться на «удаленке». Сбербанк уже постепенно выводит сотрудников на работу в офис, однако делает это постепенно, с соблюдением всех необходимых мер по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. В первую очередь на рабочие места вернутся руководящие сотрудники. Другие крупные кредитные организации пока не торопятся возвращать сотрудников в офисы и планируют продолжать работать в удаленном режиме. Крупнейшие российские телеком-операторы будут возвращать сотрудников в офисы поэтапно. В целом отраслевые ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в наибольшей степени затронули именно Москву, а также Московскую и Мурманскую области, а самое значимое снижение трат на товары и услуги в период самоизоляции зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

• Прибыль российского банковского сектора в мае была рекордно низкой — 0,5 млрд рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме. Она также сообщила о существенном снижении объемов сомнительных операций в российской финансовой системе и попросила депутатов поддержать поправки по переводу ипотеки в цифровой вид. По словам президента России Владимира Путина, финансовая система страны работает консервативно, но взвешенно и эффективно. На этой неделе Федеральная служба судебных приставов сообщила, что единовременные пособия в 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемые на фоне ситуации с новой коронавирусной инфекцией, не будут взыскиваться в счет долгов. Между тем в «Народном рейтинге» участились жалобы на автоматическое списание социальных пособий, в том числе единовременной выплаты на ребенка в размере 10 тыс. рублей, в счет задолженности по кредитам. С подобной проблемой в начале июня столкнулось несколько клиентов Сбербанка. Банки готовят обращение в ЦБ и ФССП с просьбой не наказывать их за нарушения, связанные с учетом соцвыплат. Также на уходящей неделе стало известно, что в рейтинг лучших банков по предпочтениям клиентов, составленный Forbes, в этом году попали 15 российских кредитных организаций, а Сбербанк покупает контрольную долю картографического сервиса «2ГИС».

• Экономике России потребуется несколько кварталов, чтобы восстановиться после пандемии и распространения коронавируса, заявила в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина. В Сбербанке ожидают снижения ВВП России в 2020 году на 4,2—4,5%. При этом глава банка Герман Греф отмечает, что российская экономика справится с кризисом, вызванным пандемией, в целом лучше, чем европейская или американская. Всемирный банк прогнозирует, что экономику РФ в этом году ожидает спад на уровне 6%. ОЭСР прогнозирует падение ВВП России в этом году на 8% при отсутствии второй волны коронавируса и на 10% при пессимистичном сценарии — в случае второй волны эпидемии. Между тем Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в пятерку стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками к восстановлению после пандемии коронавируса. Спад мировой экономики во II квартале может оказаться рекордным, полагают экономисты ВШЭ. При этом глава ФРС Джером Пауэлл не считает корректным сравнивать нынешнюю ситуацию в экономике США со временами Великой депрессии.

• Ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется, заявил глава правительства Михаил Мишустин. На этой неделе он подписал постановление, согласно которому безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Между тем эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС оценили в 50% долю занятых под риском сокращения и потери дохода. Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам. При этом от особых правил увольнений и простоя во время пандемии решено отказаться. Президент поручил правительству создать интернет-портал для размещения и поиска вакансий. Между тем более 42% россиян считают, что в случае финансовых проблем работодатели в первую очередь увольняют маркетологов и сервисный персонал (уборщиков, курьеров и охранников). При этом 53% уверены, что найти работу в кризис проще всего IT-специалистам и представителям рабочих специальностей. Однако президент ГК InfoWatch Наталья Касперская предупреждает, что падение выручки IT-компаний в апреле и мае составило около 40—47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года; если государство не поможет бизнесу, работы могут лишиться около 10% специалистов.

• На этой неделе СМИ сообщили, что в правительстве рассматривается идея ограничить совокупный годовой доход топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур уровнем трехкратного денежного содержания премьера Мишустина. То есть вознаграждение не должно быть более 30 млн рублей в год на одного руководящего сотрудника. В финансовых планах простых россиян на фоне карантина из-за пандемии коронавируса произошли значительные изменения. Так, 39% респондентов в целом по стране и 43% жителей Москвы и Московской области намерены создать личную финансовую подушку безопасности, хотя раньше денег не копили. По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка граждан в острую фазу кризиса со стороны государства могла бы быть более широкой. Впрочем, уже началось восстановление в выплатах заработной платы работникам малых и средних предприятий после периода нерабочих дней, восстанавливается и потребительский спрос. А вот от отпуска пятая часть россиян решила в этом году отказаться. Из-за распространения коронавируса по всему миру 30% респондентов отменили поездки за границу, еще 25% опрошенных отказались от поездок по России. А пятая часть жителей России вообще не была в отпуске более двух лет. Между тем стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, предупреждают туроператоры. Причем повышение цен будет связано не столько с желанием отбить упущенную прибыль, сколько с увеличившимся спросом на отечественные курорты, отмечают они.