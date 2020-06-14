В России 14 июня вступил в силу закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка — так называемый банковский роуминг.

Закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2019 года, вносит поправки в закон «О банках и банковской деятельности».

Закон предусматривает, что размер комиссии, которую взимает банк при переводе денежных средств между счетами физических лиц, не может быть обусловлен открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации. Документ был подготовлен для недопущения установления повышенных тарифов, взимаемых кредитными организациями с граждан, при межрегиональном переводе денежных средств внутри одного банка.

В пояснительной записке к документу отмечается, что филиалы и внутренние структурные подразделения банка — это часть его единой организационной структуры, поэтому переводы денег между ними являются в полном смысле обычными внутренними переводами. При таком трансфере между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны, а установление различных комиссий в зависимости от местонахождения получателя перевода (в пределах РФ) свидетельствует о межрегиональной дискриминации потребителя.



Среди крупнейших банков эту практику долгое время использовал Сбербанк. С апреля он отменил комиссию в 1% за переводы между клиентами банка в разных регионах, но вместо этого ввел аналогичную комиссию на все переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц вне зависимости от региона.