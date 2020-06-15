Создание государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет 40—50 млрд рублей в течение трех лет. Об этом на комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Мы ожидаем, что поступление НДС как от импорта, в первую очередь даже от импорта, так и от вывода в «белую» тех российских производителей, которые сейчас им доплачивают, приведут к дополнительным поступлениям в районе 40—50 миллиардов рублей в течение бюджетной трехлетки», — сказал он, комментируя ожидаемые доходы от внедрения системы контроля за драгметаллами.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о создании информационной системы контроля за драгметаллами.