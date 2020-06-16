VII Семейный финансовый фестиваль прошел в онлайн-формате 13 и 14 июня. Общее число участников мероприятия превысило 18 тыс. На сайте фестиваля были организованы более 50 различных активностей на тему грамотного обращения с деньгами для детей и взрослых.

Площадка онлайн-фестиваля была организована в формате виртуального города финансовой грамотности, более десяти локаций которого предлагали возможности полезного и занимательного досуга для детей и подростков, для взрослых и для всей семьи.

Младшие участники имели возможность посмотреть мультфильмы и раскрасить финансовых героев, создать поделки на финансовую тематику. Подростки смогли поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах со сверстниками, посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. Взрослые участники побывали в виртуальном лектории, слушая выступления экспертов по финансовой грамотности и получили индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования.



Семейный финансовый фестиваль организован в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Мероприятие проходило при поддержке Банки.ру.



Модератором одной из сессий выступил главный редактор Банки.ру Владислав Коваленко.