ПСБ запустил агрегатор скидок на жилье, который позволяет заемщикам экономить до 5% на покупке квартиры и обслуживании ипотеки, а партнерам-застройщикам дает возможность увеличить клиентский поток и нарастить продажи за счет специальных преференций от ПСБ. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Сейчас на платформе представлено более 230 жилых комплексов в 38 регионах России. Число партнеров-застройщиков превышает 70 компаний.

«Сервис агрегирует спецпредложения от застройщиков, которые предоставляют дисконт по стоимости квартиры, а часть строительных компаний также предлагает ипотечным заемщикам компенсацию процентов по кредиту до конца текущего года. Таким образом, ежемесячный платеж по ипотеке снижается для заемщика на 20—30%», — говорится в релизе.

Все новостройки, представленные на платформе, аккредитованы ПСБ, что позволяет клиентам ускорить проведение сделки.

Со специальной страницы на сайте банка клиенты могут перейти на сайт застройщика и, выбрав квартиру, оформить заявку на ипотеку в ПСБ. Партнерам-застройщикам банк предоставляет преференции в виде дисконтов к действующим ставкам ипотеки.

Максимальный дисконт для клиентов составляет 0,7% от базовой ставки.