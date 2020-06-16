В Москве появился первый офис Альфа-Банка, выполненный в соответствии с концепцией Phygital. Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что слово Phygital образовано от английских physical и digital, то есть речь идет о сочетании цифровых и физических каналов.

В Альфа-Банке обещают, что в Phygital-офисах клиенты получат «и теплое человеческое общение, и качественные цифровые сервисы».

Одной из внедряемых в таких офисах новинок является биометрия. «Офис узнает клиента в лицо (если клиент ранее дал свое согласие на это). Смотреть в камеру не нужно, клиенту достаточно войти в офис, и система передаст сотруднику всю важную информацию: как зовут клиента, какими сервисами банка пользуется, с какой проблемой пришел, что ему может быть интересно. Точность распознавания лица — 98%», — рассказали в Альфа-Банке.

Вводится опция планирования визита: в мобильном приложении можно будет посмотреть загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита — клиента будут ожидать к этому времени.

Работа Phygital-офиса предусматривает отсутствие бумажных документов: все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис будет экономить до 10 тонн бумаги в год, подсчитали в финучреждении.

Кроме того, в офисе нет стоек сотрудников и отдельной рабочей зоны: как поясняется, «сотрудники и клиенты могут выбрать любое удобное для работы место в пространстве офиса и с комфортом решить все вопросы».



Первый Phygital-офис Альфа-Банка расположен по адресу: ул. Маросейка, д. 10/1. На ближайшие месяцы банк запланировал открытие еще двух «отделений будущего» в столице: малого офиса на «Технопарке» и флагманского офиса на «Кузнецком мосту», следует из релиза. Осенью 2020 года Альфа-Банк начнет постепенную трансформацию всей сети, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России.