Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в среду заявил о необходимости урегулировать вопросы использования ненормированного рабочего дня в трудовом законодательстве.

«Мы считаем, что на сегодняшний день ненормированный рабочий день — дыра в трудовом законодательстве, которая существует», — отметил Исаев в ходе вебинара на тему поправок к Трудовому кодексу.

По его словам, при введении такого понятия подразумевалось, что ненормированный рабочий день коснется только некоторых категорий работников. «Но он начинает расползаться по всем трудовым отношениям. Надо или не надо — применяется ненормированный рабочий день», — отметил Исаев.

Он напомнил, что Трудовой кодекс предполагает дополнительные социальные гарантии за ненормированный рабочий день в виде минимум трех дополнительных дней к отпуску. «Мы договорились, что к теме ненормированного рабочего дня мы тоже обязательно вернемся, потому что, с нашей точки зрения, здесь два пути: либо четко оговорить категории, у которых может устанавливаться ненормированный рабочий день, <…> либо прописать такой уровень социальных гарантий за ненормированный рабочий день, чтобы работодатель десять раз подумал, надо ли оно ему. Скажем, не менее десяти дней к отпуску», — сообщил Исаев.