Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%, пишет РБК . Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события». Аналитики во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом рассмотрели четыре экстремальных риска, присвоив им такие вероятности наступления в течение одного года: пандемия, жертвами которой могут стать более 2 млн человек, — 2%; мощнейшее извержение вулкана — 0,15%; геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце — 1,06%; мировая война — 0,625%.

Эксперты не анализировали такие экстремальные риски, как удар астероида, поскольку он считается крайне маловероятным. Однако они отмечают, что в разряд невозможных такое событие поставить нельзя.

Если вероятность наступления события в течение года равна 2%, то вероятность этого же события в течение десяти лет по закону биномиального распределения будет равна 16,7%. События считаются независимыми — их вероятности можно сложить. Вероятность того, что в предстоящее десятилетие произойдет хотя бы одно из них, составляет 33,5%, в течение 20 лет вероятность такого исхода повышается до 55,7%, пишут авторы.

Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году По словам замглавы Совбеза РФ, в настоящее время главным является реализация антикризисного плана с возможными его коррективами по ходу исполнения.

Извержение вулкана, когда объем выбросов пепла превышает 100 км³, последний раз происходило в 1815 году в Индонезии. Исследователи оценивают частоту извержений такой силы как два случая за 1 тыс. лет, поэтому в Deutsche Bank посчитали, что такое событие происходит раз в 667 лет. Это поставит под угрозу жизни людей, проживающих поблизости, ограничит авиасообщение и повлияет на глобальную температуру, что затронет сельское хозяйство. Геомагнитная буря способна нанести серьезный ущерб современной инфраструктуре, основанной на электронике, отмечает Deutsche Bank. Платежные системы могут перестать функционировать, а спутники GPS могут испытать помехи.