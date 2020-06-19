Банк России оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом, говорится в пресс-релизе регулятора.



«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении.

Сегодня, 19 июня, ЦБ снизил ключевую ставку с 5,5% до 4,5% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля 2020 года.