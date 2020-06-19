Решение Банка России существенно снизить ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 4,5% годовых — подтолкнет банки к дальнейшему снижению ставок по коммерческим кредитам и поможет минимизировать негативные экономические последствия пандемии коронавируса, считает председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков.

«Удешевление кредитных ресурсов одновременно с реализацией государственных программ поддержки населения и бизнеса в условиях пандемии является серьезным стимулом для наметившегося оживления экономической активности», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынку.

Снижение ключевой ставки — логичный шаг в сторону смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления инфляции в мае до 3% и продолжающегося снижения инфляционных ожиданий на ближайшие месяцы, считает Аксаков. С учетом того что инфляция закрепилась ниже прогнозного диапазона на этот год, Банк России вполне может принять решение о дальнейшем снижении ключевой ставки на следующем заседании, добавил он.