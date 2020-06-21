В России после ослабления ограничений из-за эпидемии коронавируса резко подскочил спрос на услуги фотоцентров и химчисток при падении интереса к супермаркетам. Об этом свидетельствуют данные исследования МТС Банка и сервиса кассовых решений «МТС Касса».

«В начале июня по сравнению с маем наибольший прирост по количеству трансакций клиентов МТС Банка в розничных торговых точках показали фотоцентры — здесь количество покупок увеличилось в 3,5 раза. Повышенным спросом пользовались услуги химчисток и копировальных центров — здесь количество трансакций увеличилось на 90% и 48% соответственно», — говорится в исследовании.



Также в топ-10 категорий по приросту количества трансакций вошли юридические услуги (+37%), страхование (+31%), покупка авиабилетов (+30%), спорттовары и магазины одежды (по +29%), книжные магазины (+26%) и фотостудии (+23%).

«Примечательно, что с ослаблением ограничений на 32% снизилось количество покупок в супермаркетах. Это может быть связано с тем, что в период самоизоляции потребители запаслись впрок продуктами питания и товарами первой необходимости», — замечают аналитики.

Больше всего открылось магазинов одежды и обуви — в июне для посетителей работает на 61% точек больше, чем в прошлом месяце. К привычному формату работы вернулись на 59% больше ювелирных магазинов и на 58% — турагентств.



В топ-10 по динамике открытия торговых точек также вошли фитнес-клубы (+57%), магазины спорттоваров (+57%), товаров для дома (+43%), химчистки (+42%), магазины косметики (+41%) и техники (+39%), а также табачные магазины (+36%).

В целом оборот продавцов товаров и услуг во всех категориях вырос в начале июня на 34%.