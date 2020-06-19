Обсуждение изменения шкалы НДФЛ с плоской на прогрессивную для граждан, чей среднегодовой доход превышает 2 млн рублей, обусловлено скорее общественным запросом на социальную справедливость, чем фискальными соображениями. Такое мнение высказали аналитики рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» в комментарии в Facebook .

По расчетам НКР, основанным на данных Росстата, всего 2 млн занятых россиян имеют доход более 200 тыс. рублей в месяц. При повышении ставки НДФЛ с 13% до 15% для этой категории граждан дополнительные налоговые сборы составят порядка 130 млрд рублей в год, они будут направлены в бюджеты субъектов Федерации.

По мнению НКР, текущее распределение заработной платы не располагает к введению дифференцированной шкалы налогообложения, по крайней мере в отношении условно высоких заработков. Большая часть высокооплачиваемых сотрудников сконцентрирована в субъектах РФ, для которых не критично увеличение бюджетных доходов: в столичных регионах, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах и Татарстане. В целом по стране 93% занятых граждан зарабатывают от 9 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц: предложенные новации никак их не затронут, и для большинства регионов увеличение ставки налога окажется почти незаметным.



Банк России не принимает участие в обсуждении повышения НДФЛ для богатых В пресс-службе правительства отрицают информацию об обсуждении этого вопроса.

Кроме того, неизбежно возникнет дополнительная проблема администрирования НДФЛ, дифференцированного по уровню заработной платы. Ожидаемая практика освобождения высокооплачиваемых сотрудников от возросших налогов — дробление ставок по различным юрлицам. Для эффективного контроля и нейтрализации подобных схем требуется широкое применение системы налогового учета, которая охватывает все доходы работника. Готовность отечественной налоговой системы к подобной задаче вызывает сомнения, заключают в НКР.