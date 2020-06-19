Фондовые торги в РФ завершились в пятницу в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,26% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 758,67 пункта. Индекс РТС повысился на 1,54% — до отметки 1 249,67.

Бумаги «ЛУКОЙЛа» прибавили в цене 2,11%, Сбербанка — 1,59%, «АЛРОСы» — 1,53%, «Яндекса» — 1,51%, «Газпрома» — 1,46%, Мосбиржи — 0,44%, «Норильского никеля» — 0,41%, МТС — 0,4%, «Тинькофф» — 0,03%. Котировки акций ВТБ снизились на 1,8%.



«В пятницу российский фондовый рынок смог отыграть потери предыдущих двух сессий на позитивном внешнем фоне, — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил более 2%, поднявшись в район 42,5 доллара за баррель. Плюс к этому наш рынок получил поддержку со стороны западных площадок… По итогам прошедшей недели индекс Мосбиржи прибавил менее 0,3% и продолжает двигаться выше поддержки, расположенной на уровне 2 700 пунктов. При этом в понедельник данная отметка была протестирована, однако у рынка хватило сил для удержания позиций над ней. Данный технический фактор оставляет «быкам» шансы на возобновление роста».

«Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, но техническая краткосрочная картина при этом осталась нейтральной», — констатирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она также связывает позитивную динамику российского рынка с сохранением оптимистичных настроений за рубежом.

«Настроения на мировых биржах в пятницу были оптимистичными. Рост наблюдался и в ценах на золото, которым помогали в том числе низкие процентные ставки и потоки ликвидности от центральных банков всего мира. Инвесторы с оптимизмом смотрели в будущее, хотя ситуация с коронавирусом все еще ограничивает запал покупателей. На следующей неделе стоит обратить повышенное внимание на предварительные индексы деловой активности в странах Европы и США за июнь, а также оценку ВВП США за I квартал. Июньские данные особенно интересны, так как покажут, насколько успешно экономики восстанавливаются (или же нет) после весенних карантинных мер», — пишет эксперт.



«В финале недели рынки парадоксальным образом решили отскочить выше после двух дней снижения, использовав в качестве опоры дорожающую нефть, заокеанский оптимизм и сниженную Банком России ключевую ставку», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

