Снижение ключевой ставки Центробанком может привести к повышению доступности несубсидируемой ипотеки, а также кредитов для реализации нацпроектов, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%. Мы еще на один шаг приблизились к доступному и комфортному жилью. Надеюсь, что сейчас и кредиты для реализации нацпроектов станут дешевле, несубсидируемая ипотека станет доступнее. Считаю, что это огромный шаг для реализации наших целей», — написал Хуснуллин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В конце апреля Кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно оформить до 1 ноября только при покупке квартиры в новостройке. Таким образом, программа не распространяется на вторичное жилье, а также нежилые помещения, к которым относятся апартаменты.

Согласно целям национального проекта «Жилье и городская среда», ипотечные ставки должны опуститься до 7,9% к концу 2024 года. По данным ЦБ, на 1 мая 2020 года средневзвешенная ставка по жилищным кредитам опустилась до 8,32%.