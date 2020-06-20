Доля заявок на микрозаймы от обладателей карт «Мир» устойчиво снижается уже три месяца подряд. Так, по итогам марта она не превышала 15,5%, в апреле произошло снижение до 13%, по состоянию на конец мая их доля сократилась до 8%. Таковы данные исследования компании IDF Eurasia (бренд Moneyman) за март — май 2020 года.

Суммарная доля заявок, поступивших за указанный период от держателей карт других платежных систем (Visa и Mastercard), составила 84,5%, 87% и 92% в марте, апреле и мае соответственно. Соотношение среди двух данных платежных систем оставалось практически неизменным и составило 74% на 26%.

«Подобная динамика отражает общую ситуацию на фоне кризиса, мы отчетливо видим возрастающую потребность в заемных средствах от людей, занятых в коммерческом секторе, с параллельным снижением спроса со стороны бюджетников. Стоит отметить, что среди подававших заявки выросла доля обладателей карт премиального сегмента: с 10% в марте до 13% в мае», — прокомментировала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.