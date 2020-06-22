• Чистая прибыль банковского сектора РФ в мае сократилась до 0,5 млрд рублей за месяц против 32 млрд в апреле, показатель уменьшился в 64 раза. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2020 года». В мае ключевые балансовые показатели банковского сектора изменились не сильно, хотя появились признаки увеличения клиентской активности, свидетельствуют данные обзора.

• Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта «Базель III». Соответствующие изменения содержатся в проекте указания Банка России, доработанного с учетом предложений и замечаний. Использование более низких коэффициентов риска возможно только при выполнении ряда требований, в том числе о проведении кредитной организацией оценки способности заемщика обслуживать долг путем расчета коэффициента обслуживания долга. Новая шкала коэффициентов риска по ипотечным кредитам будет зависеть от двух факторов: показателя «кредит/залог» и показателя долговой нагрузки.

• Совокупный объем частного финансового богатства россиян по итогам 2019 года составил 1,6 трлн долларов, или 99 трлн рублей по курсу на конец года, — это 90% ВВП России за прошлый год (110 трлн рублей). Об этом говорится в отчете «Частные состояния в 2020 году. Россия» международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG). Под совокупным частным богатством понимаются финансовые активы всего взрослого населения — наличные и депозиты (включая валюту), облигации, акции и инвестиционные фонды, пенсии и страхование жизни.

• Новый подход к страхованию рисков ипотеки, предложенный ЦБ, когда в качестве страхователя выступает сам банк, нужно распространить и на потребкредитование. В этом случае можно добиться как более прозрачных условий для заемщика, так и снижения стоимости заемных средств. С таким предложением выступили в ОНФ. Организация направила письмо на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной со своим заключением на концепцию ипотечного страхования. Страховщики и банкиры предположили, что реализация концепции приведет к обратным результатам, то есть к повышению стоимости страховки и самого кредита.