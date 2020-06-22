Срок подачи предпринимателями заявлений на финансовую помощь продлен до 1 июля, следует из сообщения на сайте правительства.

Как стало известно в понедельник, на выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее сильно пострадавших отраслей экономики будет дополнительно направлено 23,2 млрд рублей, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Безвозмездную финансовую помощь смогут получить предприниматели, которые сохранили не менее 90% сотрудников. Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.

Власти увеличили субсидии МСБ до 104,4 млрд рублей Проконтролировать целевое и эффективное использование бюджетных ассигнований поручено Минфину.

Ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 млрд рублей. Необходимость выделения дополнительных средств обусловлена расширением списка пострадавших отраслей экономики. На сегодняшний день более 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на прямые выплаты.



«Срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020 года отдельным постановлением правительства продлен до 1 июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет доступна тем компаниям, которые получили на нее право уже после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей», — отмечается в сообщении Кабмина.