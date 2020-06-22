Минкомсвязь РФ никогда не предпринимала попыток блокировать Telegram и не выступала с подобными инициативами, это было решение суда, сообщил замглавы министерства Алексей Волин.

«Наше министерство никогда не предпринимало попыток блокировать Telegram, и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало ни шагов по блокировке Telegram, ни выступало с подобного рода инициативами. Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — рассказал Волин в рамках онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020» клуба «Валдай».

Говоря про отмену блокировки, Волин отметил, что это решение также принималось не министерством, а Роскомнадзором и прокуратурой.

«Нашего министерства в качестве участника процесса здесь не было», — отметил Волин.

Решение суда о блокировке Telegram пока останется в силе Telegram блокируется на территории России с апреля 2018 года.

Решение о разблокировке Telegram принято в связи с невозможностью его заблокировать, а также из-за активного сотрудничества представителей мессенджера по вопросам борьбы с терроризмом, сообщил Волин.

«Решение (о разблокировке Telegram. — Прим. ред.) было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.