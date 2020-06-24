TalkBank запустил инновационного виртуального помощника по имени «Баффет» — экосистему сервисов на основе искусственного интеллекта, которые анализируют финансовое поведение пользователя и разрабатывают рекомендации управления личными финансами. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Виртуальный ассистент назван в честь американского мультимиллиардера Уоррена Баффета — крупнейшего инвестора и автора популярных бестселлеров по финансовой грамотности.



«Умный виртуальный помощник автоматически учитывает расходы по всем картам и разбивает их на категории. Пользователю можно не переживать, что покупка потеряется или попадет в неверный раздел трат. В «Баффете» соединены такие сервисы, как контроль расходов по счетам и оптимизация, напоминание должникам о сроках возврата и специальный инструмент для перевода денег, советы по достижению финансовых целей и другие функции. «Баффет» автоматически ведет учет расходов и доходов и общается с пользователем напрямую, что избавляет его от необходимости устанавливать приложения, разбираться с функционалом и вводить данные карт», — говорится в релизе.

При этом «Баффет» использует не имеющие аналогов на рынке протоколы шифрования данных, что делает ИИ-ассистента одним из самых безопасных банковских виртуальных сервисов на российском рынке.



«За несколько лет работы на российском рынке мы ни разу не сталкивались с успешными попытками взлома системы, поскольку взламывать ее, мягко говоря, проблематично. Особые шифровальные алгоритмы создают особую среду безопасности, при которой попытка атаки на мессенджер не дает полной картины, что делает невозможным хищение средств. Система регулярно обновляется и усиливается, учитывая опыт и практику современного рынка виртуального банкинга. «Баффет» органично вписался в финансовую систему TalkBank, став важным элементом в структуре ее виртуальной безопасности», — добавляет основатель и генеральный директор TalkBank Михаил Попов.

Финансовый консультант «Баффет» доступен в пяти мессенджерах — «ВКонтакте», Telegram, Facebook, WhatsApp и Viber.