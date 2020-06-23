Фондовые торги в РФ стартовали во вторник в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,2% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 768,87 пункта. Индекс РТС повысился на 0,73% — до отметки 1 265,89.

«Внешний фон на открытии торгов вторника складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках немного ухудшились», — отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Утром российские фондовые индексы... вероятно, предпримут попытку роста, стремясь отыграть повышение на американских биржах накануне и обновление нефтяными котировками новых пиков, — спрогнозировала она перед началом торгов. — Некоторое ухудшение внешнего фона, однако, ограничит покупки. Уже в первой половине сессии инвесторы смогут оценить статистику по деловой активности в Европе за июнь. Негативные сюрпризы наверняка спровоцируют коррекционные продажи, но в целом ожидаются умеренно благоприятные данные».

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов напоминает, что накануне на Мосбирже начались торги акциями на вечерней сессии, но прошли они, по его словам, «как-то вяло, на небольших оборотах», что могло быть связано со спокойным внешним фоном. Уточним, что «вечерний» индекс Мосбиржи подрос на 0,38%, составив 2 769,02 пункта.

Антонов отметил, что «внешний фон перед открытием складывается нейтральным». Он предположил «рост «большого» индекса Мосбиржи сегодня на открытии», но высказал мнение, что «дальнейших драйверов движения пока не наблюдается».



«Более того, в связи с нерабочим днем завтра ждем сокращения позиций по акциям во второй половине дня, если, конечно, нас не порадуют повышательной динамикой западные индикаторы. Риски резких распродаж под страхом второй волны коронавируса велики, и реализоваться они могут в любой момент. Поддержку российскому рынку будет оказывать нефть, стоящая около 43 долларов за баррель. Для нефти сейчас время технического выбора: с одной стороны, котировки находятся около верхней границы боковика, с другой — на поддержке линии восходящего тренда. Какой из этих индикаторов окажется сильнее, мы увидим, скорее всего, завтра после выхода отчетности по запасам нефти. Однако движения в район 45 долларов за баррель исключать нельзя», — написал эксперт утром во вторник.