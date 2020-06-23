Банк России в обозримом будущем не снизит ключевую ставку до нуля. Об этом, как передает ТАСС, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, выступая на онлайн-конференции «Ренессанс Капитала».

«У нас еще не нулевая ставка, совсем не нулевая. Мне кажется, что в обозримом будущем мы, наверное, к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал он.

Банк России 19 июня понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 4,5% годовых, что является историческим минимумом для данного инструмента денежно-кредитной политики. Решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось, воздействия дезинфляционных факторов.

При этом регулятор сохранил прогноз по динамике ВВП РФ: показатель в 2020 году может снизиться на 4—6%, а в 2021—2022 годах продолжится восстановительный рост российской экономики.

Банк России снова снизил ключевую ставку
Банк России снова снизил ключевую ставку

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена.