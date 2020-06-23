Госдума приняла к сведению отчет Центробанка РФ за 2019 год. О принятии соответствующего постановления сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Председатель Банка России во вторник отчиталась перед парламентариями о работе регулятора в прошлом году. Ранее, 10 июня, отчет ЦБ обсуждался на совместном заседании профильных комитетов ГД. В Госдуме напоминают, что на совместном заседании профильных комитетов Набиуллина, в частности, отметила, что текущая ситуация не угрожает устойчивости финансового сектора.

«При этом в проекте постановления ГД по итогам рассмотрения отчета Центробанку как регулятору рекомендовано снижать риски волатильности во всех сегментах российского финансового рынка, связанные со значительными колебаниями курса рубля по отношению к другим валютам», — добавляют в Госдуме.

ЦБ: мягкая денежно-кредитная политика не приведет к обесценению зарплат и сбережений С июня прошлого года ключевая ставка опустилась с 7,75% до 4,5%.

Эльвира Набиуллина отметила макроэкономическую стабильность, устойчивость финансовых институтов и сформированный базис финансовых технологий, однако, по ее словам, есть вопросы, которые требуют решения с привлечением помощи законодателей: в частности, защита прав потребителей финансовых услуг, их информирование.

«Это касается и защиты неквалифицированных инвесторов, и стандартов продаж финансовых услуг, и проблемы ультиматумов по комиссиям и лимитам на переводы со стороны банков», — указала глава Банка России. Также она отметила необходимость развития удаленных финансовых услуг, цифровой финансовой деятельности.

Сейчас все усилия направлены на восстановление экономики страны, доходов бизнеса и граждан, подчеркнула она.

«И экономическая, и бюджетная политика правительства, и денежно-кредитная политика Банка России сосредоточены на том, как обеспечить возвращение экономики к росту», — заявила Набиуллина.

Набиуллина: потери России от коронавируса будут меньше, чем в других странах По прогнозу ЦБ, российский ВВП снизится в 2020 году на 4—6%.

Она указала, что экономика РФ подошла к кризису подготовленной. ВВП все равно упадет, однако экономический спад будет ниже, чем в странах Запада. По оценке Банка России, спад может составить 4—6%.

«У нас стабильно низкая инфляция, низкий госдолг, плавающий курс, сбалансированный бюджет, работает бюджетное правило, снижающее зависимость от цен на нефть», — подчеркнула Набиуллина.

«У нас сейчас есть ресурс для восстановления», — уверена глава ЦБ.

Банки реструктурировали кредитов более чем на 3 трлн рублей с начала пандемии Если говорить о малом бизнесе из пострадавших секторов, то реструктурировано более трети всего портфеля.

В числе прочего она заявила, что банковская система также сейчас способна поддержать экономику, следует из текста выступления на сайте ЦБ. «Накоплен буфер капитала в 5,4 триллиона рублей (или около 10% от кредитного портфеля банков), это дает банкам возможность поглощать убытки от неплатежеспособных клиентов и от реструктуризации кредитов без угрозы для финансовой устойчивости и, соответственно, для вкладчиков — кредиторов банков. И, что особенно важно для восстановления экономики, — выдавать новые кредиты», — отметила Набиуллина.

Как сообщают депутаты, она попросила их ускорить принятие закона о защите неквалифицированных инвесторов, «чтобы защитить базовые права граждан, а по мере накопления опыта закон можно корректировать». Очень важно принять и изменения в законодательстве, которые еще больше усиливали бы ответственность для «черных кредиторов», считает она. Также глава ЦБ выступила за ускорение принятия законопроектов о цифровых финансовых активах и расширении использования биометрии.

Набиуллина попросила Госдуму принять закон о неквалифицированных инвесторах Чтобы расширить свои инвестиционные возможности, неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тестирование.

Набиуллина поблагодарила парламентариев за участие в реформе ОСАГО и указала, что теперь тарифы стали более индивидуальными. После реформы тарифообразования в сегменте ОСАГО отмечается снижение на 4,8% средней премии по сравнению с 2018 годом.

Также глава ЦБ рассказала о росте количества операций с картами «Мир»: оно увеличилось по сравнению с 2018 годом более чем в 1,7 раза, а объем операций — более чем в 1,6 раза.



По итогам встречи депутаты приняли постановление, поддержав отчет ЦБ за 2019 год, указано в релизе.

