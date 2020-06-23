Утекшая в сеть база данных почти 5 млн пользователей не связана с порталом Superjob, в компании никогда не было утечек, подобные случаи блокируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 млн пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе содержатся контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей, ранее сообщил основатель и технический директор компании — разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

«В Superjob никогда не было никаких утечек баз данных, мы регулярно проводим аудит безопасности, устраняем найденные уязвимости, усиливаем меры по контролю доступа, используем деперсонализацию данных даже во внутренних сервисах, — везде, где это возможно», — рассказали в пресс-службе.

По словам представителя компании, портал не хранит название оператора сотовой связи. «Так что, скорее всего, это все вообще не имеет никакого отношения к Superjob. Наша база на порядок больше, а структура данных похожа у всех джобсайтов», — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, данные в компании хранятся совсем в другом виде. Для того чтобы получить файлы в описываемом виде, кто-то должен данные дополнительно обработать.

«Возможно, это утечка была у какой-то внешней ATS или крупного клиента. В любом случае никакой угрозы для пользователей Superjob не существует. В то же время необходимо учитывать, что пользователи джобсайтов выкладывают свои резюме (данные) в открытый доступ. Таким образом, данные при большом желании и весомых временных затратах могут быть собраны недобросовестными работодателями. Но подобные случаи также фиксируются и блокируются специалистами Superjob», — заключили в пресс-службе.