Повышенный НДФЛ в 15% коснется около 500 тыс. россиян, для остальных ничего не изменится, заявила РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Президент России Владимир Путин ранее во вторник объявил, что с января 2021 года доходы свыше 5 млн рублей будут облагаться НДФЛ со ставкой не 13%, а 15%, при этом облагаться по новой ставке будет только та часть дохода, которая превышает 5 млн рублей. По словам президента, эта мера позволит привлечь порядка 60 млрд рублей. Средства от повышения НДФЛ будут направляться только на лечение детей с орфанными заболеваниями.

«Совокупный годовой доход тех, кого коснется это повышение, должен тогда составить не менее 3 триллионов рублей, а это около 500 тысяч человек, или всего 0,8% от занятого населения. Таким образом, для абсолютного большинства граждан ничего практически не изменится. Появятся дополнительные средства в бюджете на решение социальных проблем», — сказала она.

Собеседница агентства отметила, что эта мера коснется прежде всего таких субъектов РФ, где средний уровень доходов существенно выше общероссийского: Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан.