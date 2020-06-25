Решение президента РФ Владимира Путина повысить ставку НДФЛ для зарплат, превышающих 5 млн рублей в год, одобряют шесть из десяти россиян, выяснил портал по поиску работы Superjob.ru, опросив 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Путин в обращении к населению 23 июня объявил о повышении ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Согласно данным опроса, это решение одобряет 61% россиян. Противников инициативы 19%, причем среди них есть как те, кто считает, что подобная мера слишком мягкая («От 2,5 млн рублей надо»; «Следовало бы облагать 15% всю сумму, а не только ее излишек»), так и респонденты, которые уверены в нецелесообразности изменения налогообложения («В итоге бизнес будет закладывать этот налог в цену товара, что приведет к росту цен»), указано в исследовании. Каждый пятый затруднился с оценкой нововведения.



Женщины высказывались в поддержку инициативы властей чуть чаще мужчин (63% и 60% соответственно). Число россиян, одобряющих решение президента, растет с увеличением возраста опрошенных: 47% среди молодежи в возрасте до 24 лет и 68% среди россиян старше 45 лет.