Сбербанк предложил новый сервис в сегменте автоматических денежных переводов с карты на карту. «Новый тип автоперевода — с дебетовой карты Сбербанка на кредитную или дебетовую карту другого банка — позволит клиентам не тратить время и силы на повторяющиеся трансакции», — отмечается в сообщении кредитной организации.

Подключить сервис можно в разделе «Платежи» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» («Автоплатежи и автопереводы» — «На карту в другой банк»). После этого пользователю поступит СМС или push-уведомление о подключении услуги с указанием суммы и даты ближайшего перевода, а также карт списания и зачисления.

Клиент может самостоятельно задать оптимальную периодичность автоматического списания средств: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Максимальный суточный лимит — 150 тыс. рублей. Наличие денежных средств на момент подключения сервиса не является обязательным – главное, чтобы необходимая сумма была на карте в момент совершения автоперевода. Комиссия составит 1,5% от суммы (минимум 30 рублей).

За сутки до исполнения автоперевода клиент получит СМС с напоминанием о предстоящем списании, указанием суммы и комиссии. Это же сообщение будет содержать код отмены: отправив его ответным сообщением на номер 900, можно отказаться от ближайшего перевода, при этом в дальнейшем автоперевод будет исполняться согласно расписанию. В день исполнения автоперевода клиенту придет СМС или push-уведомление c указанием карт списания и зачисления, суммы и комиссии за перевод. В любой момент можно отредактировать, приостановить, возобновить или отключить автоперевод.



Как отмечает директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Кирилл Дмитриев, клиенты смогут использовать новый тип автоперевода для широкого круга бытовых ситуаций: погашения кредитной карты стороннего банка, оплаты регулярных услуг, помощи близким, поддержки фондов и других целей.