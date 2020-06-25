Около 5 млн рабочих мест, или 9,5% работающих россиян, сейчас трудятся удаленно, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков в ходе обсуждения поправок к Трудовому кодексу с членами партии «Единая Россия».

«На сегодняшний день по-прежнему сохраняется порядка 5 миллионов рабочих мест, находящихся именно в удаленной форме занятости, это порядка 9,5% трудоустроенных граждан», — сказал Котяков.

Ранее члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, в котором устанавливаются определения дистанционной и комбинированной занятости, возможность электронного документооборота между работником и работодателем и право работника быть офлайн в нерабочее время.