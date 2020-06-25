Президент России Владимир Путин потребовал создать прозрачный и понятный механизм распределения средств, которые будут получены от повышения ставки НДФЛ. На встрече с членами Общественной палаты России он напомнил о своем предложении повысить ставку НДФЛ до 15% на доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год, и направить полученные ресурсы целевым образом на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

«Потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате внести здесь свои предложения: нужно сформировать механизм распределения этих ресурсов», — сказал он.