Пластиковую или виртуальную карту Mastercard от «Яндекс.Денег» теперь можно добавить в Mi Smart Band 4 NFC. Об этом сообщили в «Яндекс.Деньгах», пояснив, что речь идет о новой специальной версии фитнес-браслета Mi Smart Band 4 от Xiaomi, позволяющей совершать платежи бесконтактно с помощью технологии NFC.

Напомним, Россия стала первой страной, где появился в продаже браслет Mi Smart Band 4 NFC с возможностью оплаты привязанной картой. С помощью браслета оплачивать покупки в одно касание могут только держатели карт Mastercard.

Клиенты девяти банков РФ с Mastercard смогут платить с помощью новых фитнес-браслетов от Xiaomi Первыми проводить платежи с помощью нового устройства смогут держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком «Русский Стандарт», Московским Кредитным Банком, Кредит Европа Банком.

Чтобы добавить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег», нужно установить приложение Mi Fit в смартфон, связанный с фитнес-браслетом. Затем достаточно просто сохранить карту в этом приложении. Для оплаты нужно открыть на браслете меню «Карты», выбрать карту «Яндекс.Денег» и поднести устройство к платежному терминалу. «Такие платежи надежно защищены технологией токенизации Mastercard, которая заменяет 16-значный номер карты на специальный токен и безопасно хранит данные на NFC-чипе», — подчеркивается в релизе.



За платежи пластиковой или виртуальной картой «Яндекс.Денег» пользователи могут получать кешбэк, напоминают в организации.